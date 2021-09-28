中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財政委員會進行業務報告，根據28日出爐的書面報告指出，國內今年經濟成長動能增強，明年則是穩健成長，加上通膨展望溫和，因此續採行寬鬆貨幣政策，以協助經濟穩健成長之所需，政策利率暫不變動。

楊金龍說明，今年上半年出口及民間投資成長優於預期，經濟成長率升為8.34％，下半年隨疫情趨緩，民間消費動能可望回溫，出口及民間投資持續成長，但因基期較高的影響，經濟成長率將低於上半年，央行預測為3.43％，全年為5.75％，創2011年以來的11年最高。

展望明年全球經濟穩健成長，內外需將溫和成長，但同樣因比較基期墊高，央行預測經濟成長率降為3.45％。楊金龍指出，觀察失業率回降，薪資增幅回升，CPI年增率暫時居高，但今年通膨仍溫和，明年通膨展望向下，央行預估今年CPI及核心CPI年增率分別為1.70％及1.17％，明年均降為0.92％。

楊金龍強調，考量當前國內通膨回升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下；全球景氣持續復甦，前景仍面臨諸多不確定性；國內疫情受控，內需服務業可望逐漸復甦，民間消費回穩，預期本年下半年及明年經濟續溫和成長。因此央行續採行寬鬆貨幣政策，協助經濟穩健成長，9月理事會議維持政策利率不變，持續當前寬鬆貨幣政策，支持國內經濟成長。

(時報資訊)