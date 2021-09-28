中華電信（2412）工會要求加薪，表示窮盡各種管道但卻等不到中華電信回應，28日包圍中華電信總公司大樓進行宣告罷工後首場抗爭行動。對此，中華電28日正式回應表示，「加薪是我們共同的期待」，不過第四季業績尚待共同努力，「同時基於公司治理，加薪需經董事會討論，但我們正面看待此事。」

中華電信工會要求加薪，以「當公司鴨霸成為事實，工會激烈抗爭就是必然」為題發出新聞稿並指出，中華電信工會訂於9/28召開臨時董事會，諸多勞動權益議題已窮盡各類管道，但迄今苦等不到中華電信展開協商，僅得於臨時董事會召開當日動員會員包圍中華電信總公司大樓進行宣告罷工後首場抗爭行動，期盼公司與會各獨立董事能於董事會要求公司與工會展開協商。

中華電信工會表示，在政府擬對全體公務人員加薪並多次呼籲給勞工加薪的情況下，台塑、中鋼集團紛紛響應進行加薪，而工會亦多次利用各種管道向中華電信公司提請加薪，中華電信公司依舊無視工會所提之加薪提案，中華電信公司是不願與工會進行實質協商之累犯， 歷來只會把「員工是公司最重要的資產」當成口號，「加薪」、「組織改造」、「員工酬勞」、「五一勞動節加班方式變動」等多項重要勞動權益全然不願與工會協商。

工會表示，已透過各種管道，希望針對加薪等多項議題展開協商，其中加薪案則是請公司對全體員工幾項方式進行定額加薪，包括每人每月定額5,000元，且溯自110年1月起、不得與考核成績掛鉤等。

中華電信回應指出，「對於加薪議題，除了配合行政院所宣示的加薪議題與政策外，公司為感謝所有同仁在疫情嚴竣的衝擊下，仍為公司拼業績、爭績效，讓公司有一張不差的成績單，所以加薪是我們共同的期待，由於第四季業績尚待我們共同努力，同時基於公司治理，加薪需經董事會討論，但我們正面看待此事。」

而勞工權益部分，中華電信表示，除了依循勞工法規的相關規定外，公司也會兼顧長久以來所形成的公司文化，讓體制與文化兩者間取得平衡。公司與工會間為勞工權益議題，亦定期召開勞資會議、勞資協商會議，公司與工會間溝通管道暢通，相信彼此會在勞工權益問題上，繼續尋求共識，化解彼此的歧見。

在組織轉型上，中華電信指出，為因應業務型態的轉變，同時在不影響同仁的權益下，組織轉型是公司現階段必須要做的改造工程，這次公司的轉型，同仁在職務上幾乎未有大幅之變動或影響，權益自然獲得保障，未有受損。此外，針對組織轉型公司也加開溝通會，公司與每一位同仁始終稟持溝通、協調與說明的心意未曾減緩或改變，相信在彼此磨合後，定會理念一致，目標相同，為公司未來的基業再跨出共同的步伐，再造佳績。

(時報資訊)

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