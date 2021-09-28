中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財政委員會進行業務報告，根據28日出爐的書面報告指出，今年全球經濟可望強勁成長，但前景仍面臨三大下行風險，即疫苗接種不均及變種病毒影響擴大、若干先進經濟體央行面臨寬鬆貨幣政策逐步退場壓力、氣候變遷帶來災害與地緣政治衝突升溫。

楊金龍報告中指出，今年美、歐等先進經濟體加速疫苗施打，經濟活動陸續解封，需求暢旺帶動景氣復甦，根據IHS Markit預測，全球經濟成長率由去年的-3.4％升至5.6％，明年則回降至4.5％。主要因經濟活動重啟帶動全球需求擴增，加以供應鏈瓶頸，運輸成本大增，推升國際商品價格，IHS Markit也預測全球通膨率由去年的2.2％升至3.6％，明年則回降至 2.9％。

其次是美歐央行寬鬆貨幣措施面臨縮減，楊金龍認為，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本央行（BoJ）持續維持政策利率於極低水準及大規模資產購買計畫，但9月ECB宣布將放緩購債速度，Fed表示可能於11月放緩資產購買。亞洲經濟體的大陸人行調降存款準備率因應經濟下行風險，南韓央行為因應通膨壓力升溫及家庭貸款快速成長，調升基準利率，其餘亞洲央行多維持政策利率不變。

觀察主要經濟體放寬防疫管制措施，並續推財政激勵措施，楊金龍說，但在通膨升溫及變種病毒擴散下，全球股市高點震盪，美元指數則先降後升，近期因市場預期Fed、ECB將縮減購債，美、德10年期公債殖利率自低點回升。均是全球經濟復甦腳步下，應留意的下行風險。

(時報資訊)