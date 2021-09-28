10兆資金挺籌資。金管會28日宣布投信基金三大鬆綁，一是對IPO或現金增資等承銷股票，單一基金投資限額由1％拉高到3％，同一投信所有基金認購總額由3％提高到10％，大幅增加投信基金的認購能力與投資彈性，亦增加同集團兄弟證券的承銷能力，若同集團還有保險公司，包銷能力更強大，但證期局副局長郭佳君表示，必須訂定利益衝突防範措施。

第二項開放基金在一定比率內投資未達一定評等或沒有評等的國內次順利債券，現行各基金投資未達一定評等或沒有評等的債券，如債券基金不得逾其淨值的20％、平衡型或多重資產則不逾30％，但國內次順位債則要求一定要達一定評等才能投資，郭佳君表示國內企業常用次順位債券募資，但可能沒有信評，這次放行後，各基金亦得在限額內投資，增加國內次順位債券的募資成功率。

第三開放債券型基金在淨值10％內，投資金融機構發行附有註銷本金或轉換為普通股具損失吸收能力的債券，包括CoCo Bond及TLAC債券，即未來銀行等金融機構為了因應國際新的資本要求，會發行CoCo Bond等具股權性質的籌資工具，多了投信基金助力，募資成功率亦大增。

郭佳君表示，現行債券型基金不得投資股票或具有股權性質的有價證券，但可以投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債，考量國外債券型基金已可投資如CoCo Bond及TLAC債券，且多數投信業者亦表達基金有投資需求，所以開放債券型基金可投資CoCo Bond及TLAC債券，其投資額度與現行投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等具股權性質的有價證券合計，不得超過基金淨資產價值之10%。且這類債券要符合經金管會核准或達一定等級以上。

金管會將預告修正「證券投資信託基金管理辦法」，期間60天，預計也是年底前開放。

這次開放投信基金擴大認購IPO及SPO股票的額度，可買未達一定信評或無信評的國內次順位債券，及債券型基金可買CoCo Bond、TLAC債券等，將使國內規模10兆元以上境內外基金成募資市場的新活水。

(時報資訊)