為遏止碳排放，大陸實施限電措施，全球股市也斷電，台股28日一度重挫200點，綠能題材反受矚，帶動太極（4934）、碩禾（3691）等相關個股逆勢收紅，成盤面上少數價量均強勢的族群。

面對電力需求增加，煤炭、天然氣價格飆升，加上嚴格的減排目標，大陸厲行「能耗雙控」政策，採取限電措施，眾多工廠被要求限產、甚至全面停工。大陸的限電問題，顯示全球能源供應極度緊張，在兼顧環保的前提下，綠能被視為重要解方，相較於本土離岸風電遭疫情打亂併網期程、國產化跳票、進度落後等負面現況，28日資金轉進太陽能族群。

以太極股價大漲9.74％最為強勢，成交量日增6成、近2.3萬張。另有包括碩禾、台聚、國碩、達能、安集、聯合再生、茂迪、元晶等相關個股也全數收紅，漲幅1.57～4.42％以上，且成交量多翻倍增加，資金著墨甚深。

據國票投顧報告指出，政府2025年能源轉型政策中，再生能源發電量佔比將從2020年的5.5％增至20％，其中大力推動太陽能及風力發電，預計2025年太陽能裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量5.7GW以上。然截至2021年7月，太陽能新增裝置容量僅947MW，離年度目標3GW還有一段差距，因此，經濟部決議下半年度躉售費率不降，與上半年度相同，有利刺激下半年度的安裝量。

身為塑化股的台聚、亞聚，因產品涵蓋太陽能級EVA，與太陽能產業連動性高。統一投顧董事長黎方國指出，大陸碳中和政策推進太陽能電池安裝量增加，提振太陽能級EVA需求，去化EVA新增產能，EVA供需結構平衡，有利EVA利差延續高檔；太陽能裝機需求8月已開始轉強，推動EVA報價走高至2,600～2,800美元，9月報價再攀至3,100～3,400美元，預期太陽能搶裝潮將再提振EVA報價走高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意