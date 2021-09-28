【時報記者張漢綺台北報導】系微(6231)宣布與Trenton Systems攜手合作，為要求嚴苛的航太、工業和軍用市場提供由美國製造的高效能強固型網路安全伺服器解決方案，這些全新強固型伺服器將展現系微韌體解決方案的高靈活特性，以及如何能在最極端複雜的產品應用中提供可靠又安全的技術服務支援。

系微擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供系統管理軟體，Trenton Systems提供在美國設計、製造、組裝、測試與技術支援的國內高效能兼安全運算解決方案，而憑藉著專注於對產品的可靠度、安全強化和高複雜設計之要求，Trenton Systems的產品在全球嚴峻的環境條件之下能夠以最嚴格的標準進行關鍵部署從而獲得廣泛的信賴。

系微表示，這些全新強固型伺服器也真正展示出系微韌體解決方案的高靈活特性，以及如何能在最極端複雜的產品應用中提供可靠又安全的技術服務支援，從而滿足客戶快速變化之需求。

InsydeH2O UEFI BIOS與Supervyse BMC韌體能提供滿足Trenton Systems產品所需的高效能、安全防護和平台管理能力上的系統開發和BMC韌體技術服務支援；Trenton Systems推出的安全型BAM伺服器產品即採用系微韌體解決方案，能支援全新第三代英特爾Xeon可擴充處理器並內建最頂尖的安全強化功能，包括Intel PFR(平台韌體保護與恢復)與Intel TME(全加密記憶體)技術，以及提供多個高速PCIe Gen4擴充槽，可協助需透過GPU加速AI、機器學習和深度學習上工作負載之應用需求。

(時報資訊)

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