趕搭振興五倍券熱潮！新光三越今宣布周年慶10月7日開跑，首波六店(台北南西店、桃園站前店、高雄三多店等)聯合登場；新光三越表示，五倍券效益放最大、最高送十倍，今年堪稱是史上最划算的周年慶，檔期業績目標挑戰204億元，成長約1％，要將疫情三級警戒、衰退的業績一次扳回來。

新光三越坦言，為配合政府振興五倍券的使用，這次周年慶檔期往後延了1個星期，趕在10月8日發行五倍券的前1天正式展開；不只趕搭五倍券熱潮，新光三越也接棒東京奧運，邀請「國民女友」羅嘉翎、「羽球一哥」周天成、「體操王子」李智凱、「國民小點心」湯智鈞四位重量級奧運國手聯手出擊，邀全民來參與史上最狂的購物盛會。

新光三越也分享去年消費者對三倍券的使用經驗，排名前5名的品項分別為休閒服飾、化妝品、3C商品、餐飲、家電家用等。

疫情舒緩，民眾也開始出門消費，新光三越表示，9月的業績相較於去年9月已經恢復到9成的水準，由於5、6、7月業績、買氣大幅衰退，這次搭上五倍券的刺激消費，今年周年慶業績可望突破去年202億元的水準，目標204億元應該是不成問題。

遠東SOGO百貨台北忠孝店今宣布，1樓首度進行最大規模改裝、全新開幕，增設國際精品、精品美妝保養區，預計可帶動10％全館業績；搭配五倍券熱潮，SOGO表示，推全台再加碼10％的有感回饋。

(時報資訊)