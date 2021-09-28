陸拚減碳KPI，各省擴大限電令，深耕30年的廣大台商挫在等。台股今（28）日僅靠塑化、觀光等類股苦撐，仍難敵沉重賣壓，外資更是終結連3買，反手轉賣139.6億元，成殺盤元兇，包括群創、長榮、集盛、彩晶、聯電、中鋼、鴻海等7檔權值股，都遭外資大砍逾萬張，而前5檔賣超個股中，面板就包辦2檔，成最大受災戶。

除外資大賣逾百億，投信今也減碼4.16億元，自營商賣超10.4億元，3大法人合計賣超154.12億元。

外資賣超名單中，以處分群創3萬5130張居首，航海王光環也漸褪色，長榮遭賣1萬8788張排名第2，第3名為擁缺料漲價題材的化纖股集盛，處分1萬5512張，其他依序為彩晶1萬2825張、聯電1萬2544張、中鋼1萬1819張與鴻海的1萬0711張。

至於投信法人部分，季底作帳行情提早告終，當中以PCB大廠金像電遭賣6908張，居單日賣超榜首，中鋼也被處分5393張，而調節超過千張的個股中，還有日月光2451張、長榮1705張、聯電1094張、聯茂1042張、欣興1025張。

相較外資與投信同步大砍長榮、中鋼與聯電等3檔指標股，分別賣超2萬0493張、1萬7212張與1萬3638張，自營商則以榮成、群創、永光等3檔為換股重心，單日賣超都超過千張，中鋼也被處分945張。

法人分析，台股近期受國外大事干擾，加上人氣有退潮趨勢，量能相較2個多月前，對半腰斬至2千億元水準，不利大盤短線續攻，建議投資人多看少做，投資策略保守為宜。

(時報資訊)

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