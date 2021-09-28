「疫」外報喜！永慶房產集團旗下加盟品牌－台慶不動產，在高雄地區的加盟店數今年9月正式站上100店大關！值得慶賀的是，這是首次有單一加盟品牌、在單一縣市的加盟店數突破100店，可謂台灣房仲業的嶄新里程碑。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2021年永慶加盟事業三喜臨門！首先，加盟事業成立20周年，旗下三大加盟品牌－永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產，分佔店數前5大，穩居房仲第一品牌。第二，集團的第四加盟品牌－永義房屋7月正式成立，9月全台首店就在高雄盛大開幕，再加上台慶不動產高雄突破百店的亮眼紀錄，在在都顯示永慶加盟事業，是最強創業和發展平台。

以平均每10至14天新增1店的速度，2012年8月成立至今的台慶不動產，全台店數堂堂邁向300店，在15大房仲品牌中，台慶不動產全台加盟店數穩居前5大(註)。截至2021年8月底前，店總業績直逼23億元，平均每天成交超過20件，聯賣業績突破6.5億元，展現不畏疫情影響、成績依舊亮眼的氣勢。

五大優勢神助攻 店數市佔逆勢成長

2013年1月高雄誕生第1家台慶不動產加盟店，為港都房仲市場注入年輕活力！同年當地就開出近20間的台慶不動產加盟店，引起同業注目。眾多加盟主紛紛看中團隊力、行銷力、e化力、整合力、創新力五大優勢，爭相加盟，高雄版圖持續穩健擴張。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，2015年第三季房地合一稅推動後，房市反轉向下，幾乎各大品牌全台店數都下滑，僅有台慶不動產一枝獨秀，店數逆勢成長！證明台慶不動產以其清新的品牌形象，挾著永慶房產集團強大後勤支援、科技系統、創新服務，即時滿足加盟店營運需求，帶動業績穩中有升。

特別的是，今年台慶不動產全台加盟店單店平均業績突破1000萬元的店數超越80店，2000萬元、3000萬元以上業績的店數直逼50店，較去年同期成長2成，更有加盟店業績已突破6千萬元，展現台慶不動產創業平台的氣勢與實力。

圖說: 擁有兩間台慶不動產加盟店的陳羿均店東，親眼見證集團投入大量資源，尤其i智慧系統、行動智能經紀人App，都是吸引且留住人才的利器。(圖/永慶房產集團提供) 永慶集團資源加分 發揮母雞帶小雞威力

只要找到對的事業夥伴，就能邁向成功！以台慶不動產高雄幸福美術加盟店為例，2013年4月在鼓山區開幕，就拚出單月業績破1000萬元的好成績，當年總業績高達3500萬元，更在2020年總業績突破5800萬元，創下歷年新高！

店東陳羿均分享，過去在永慶不動產擔任多年經紀人，在「共好共享」理念薰陶下，親眼見證永慶集團投入大量資源，不斷優化第一線經紀人作業系統，因此當2012年台慶不動產成立時，就深具信心，二話不說就加盟創業。

「相較其他加盟品牌，集團提供的數位工具十分搶眼！」不管是i智慧系統、行動智能經紀人App等，都是吸引且留住人才的利器，加上她以倒三角形的管理方式，給予夥伴共享成功的機會，造就超低離職率，順利在2018年開出第二店－台慶不動產高雄博愛巨蛋加盟店，更計畫明年逐步展店。

台慶不動產加入「實價登錄3.0」行列，讓民眾擁有即時且透明的成交行情資訊，加上聯賣服務讓成交效率更高，實為消費者之福。(圖/永慶房產集團提供) 選對創業好夥伴 跟著台慶成為高雄No.1

從事房仲工作超過12年的陳富豪，從一開始在永慶不動產，到2014年9月創業成立台慶不動產高雄一心民權加盟店，今年也擔任台慶不動產高雄經管會的會長，這一路走來深刻體會「跟著品牌逐步成長茁壯」。陳富豪回憶當時，台慶不動產剛創立，在港都店數排名僅第五名，沒想到9年後，竟然達成區域第一名的100店規模，實在振奮人心！

陳富豪透露，當初規劃創業時，其他加盟品牌也對他招手，但因為已熟悉集團強大的系統平台、聯賣制度，讓他毫無懸念－加入台慶不動產。而後集團領先政策和同業推出「實價登錄3.0－提供揭露至門牌的成交行情」，協助消費者掌握房價的真實行情，讓第一線經紀人更獲信賴，更讓他覺得「選對了」。

此外，2015至2016年房市大環境因房地合一稅等因素劇烈變化，加盟總部即時分析市場趨勢，助加盟店安心度過危機，陳富豪笑說「總部總是早一步洞察未來，店東只要『會跟』就行。」

今年7月葉坤晃店東創業成立的台慶不動產高雄華廈南屏加盟店，第一筆成交案件就是靠聯賣達成！(圖/永慶房產集團提供) 成功關鍵：四品牌深度聯賣

而永慶房產加盟四品牌的店數市佔規模和聯賣物件數量，同樣吸引葉坤晃店東今年7月創業成立台慶不動產高雄華廈南屏加盟店，本身在永慶加盟體系8年的他，最推崇跨區域、跨門市、跨品牌的「深度聯賣」，店與店合作流程和相關規範公開透明，讓加盟店願意積極聯賣，像是創業後的第一筆成交案件，就是靠聯賣達成，而且加盟店聯賣率高達5成！

葉坤晃進一步指出，總部提供的行動智能經紀人App，非常符合第一線作業需求，讓同仁在工作效率上大加分，涵蓋聯賣、物件配對、行銷等，使客戶感受到即時且專業的服務。舉例來說，雖然疫情大幅影響消費者出門看屋意願，但集團「實境找房」服務，不僅能引導消費者線上看屋，快速篩選出心儀房子後，再安排實體看屋，大大提升服務效率。

放眼藍海、提早佈局 選擇站在巨人的肩膀上

台慶不動產擁有永慶房產集團的資源與品牌優勢，一直都是年輕創業家的熱門首選！今年台慶不動產預計再開40店，帶動台慶不動產全國經紀人數突破4200人，持續擴張房仲黑馬的藍色版圖。

莊志成總經理指出，台慶不動產就像消費者認識多年的朋友，在成家路上全程關心與陪伴。歡迎認同品牌理念、想要深耕房仲產業的各界人才，加入我們，一起奮鬥打拼，提供最專業的房產服務，也為自己打造可以發光發熱的舞台，畢竟站在巨人肩膀上，可以看得更遠、走得更長！

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(時報資訊)