大陸黃金週傳出美西線運價跳水，市場擔憂能耗雙控政策衝擊大陸出口，進而影響運輸需求？據國內貨代業者查證，有少數大陸貨代業者在市場降價求售艙位，但是不是因為限電限產或黃金週長假不出貨引起尚難定論，目前到10月底艙位預訂全滿。至於運價是否因此出現修正？要等到長假過後10月中大陸復工，出口運量出來才能力判。

國內貨代業者比較擔心的是，大陸可能出現的市場亂象干擾產業營運，像是搶艙搶櫃造成的重複訂艙訂位嚴重，及少數貨代業為了搶賺高運價大量攬櫃囤櫃，時間到了艙位填不滿，擔心受到船公司罰款降價求售。

對照FBX貨櫃運價指數27日報價，美西線為19,182美元，比三個月前的8,849美元高出117％，美東線為22,234美元，相較3個月前報價11,571美元高出92％，與市場傳言3天跌掉3個月漲幅明顯不符。美西線、美東線歷史高價落在9月15日，最新運價與歷史高峰分別相差6.8％、0.2％。

貨代業者表示，傳統大陸黃金週休假停工不出貨，船公司會抽船將運力移往其他航線因應，是正常現象，接著10月中至11月會有一波趕運聖誕節、過年貨量的運力高峰。但這波降價據傳跟大陸貨代業搶賺高運價，攬進大量艙位卻無法消化，時間到了只能降價賣艙位有關，以華南地區較嚴重。若此，降價影響最大的是貨代業。

法人則指出，大陸限電停電限產不會是常態，且製造業為了拚出口，會將訂單轉往東南亞等其他生產基地出貨，貨櫃航運業者也會適時調度船隊運力因應。再者，限電停產，補庫存的需求不會不見，只是遞延及累積，未來產量開出仍有貨櫃航運需求。

但此舉會不會讓原本9月至隔年3月會出現運價季節性下滑反而獲得支撐，也值得關注。

(時報資訊)