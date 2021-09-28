疫情衝擊，全球金融科技2020年投資呈現衰退逾三成，但我國金融業投資金融科技近兩年仍逆勢成長。金管會創新中心執行秘書胡則華28日指出，2020年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新臺幣182.1億元，創下歷年統計新高，較2019年度165.2億元成長10.25％，平均每家業者投入6,050萬元，較2019年的5,524萬元，成長率為9.52％，金融產業預估2021年投入金額為235億元，預計年成長率達29％。

胡則華指出，2021年度金融業者不論是投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、還是金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加。在投入金融科技經費部分，整體成長率為10.25％，與KPMG報告指出2020年全球金融科技投資衰退36.66％相較，我國金融業仍重視並積極投入金融科技發展。

胡則華進一步分析，據KPMG報告顯示，2020年上半年因疫情關係，不只金融科技，而是整體金融業的投資都減少，一直到下半年才有回升。

胡則華指出，金融業在負責金融科技相關業務員工數部分，近2年各業別均呈現增加趨勢，顯示金融業對於金融科技人才的重視持續增加；在金融業者與金融科技業者合作情形部分，「資安、支付、大數據」仍為熱門合作類別，顯示資安持續為數位化過程中最受重視的領域；在金融科技專利方面，以近2年整體觀之，申請及通過的件數均呈現增加趨勢，累計已取得之專利件數亦達2,400件以上。

金管會自2018年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技的概況，2021年度持續調查2020年度相關數據，調查對象包括銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會所屬金融機構會員，及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位，今年共計301家填報。

在「金融業者投入金融科技經費」，銀行業投入最多。2020年度合計182.1億元，其中銀行業141.6億元、證券期貨業11.6億元、保險業26.2億元、周邊單位2.7億元，整體而言相較2019年度165.2億元成長10.25％；預估2021年度投入235億元，預計年成長率為29％，其中銀行業174.5億元、證券期貨業23.6億元、保險業29.6億元、周邊單位6.2億元。

在「負責金融科技相關業務員工數」：2020年度共計10,145人，其中銀行業7,024人、證券期貨業1,308人、保險業1,486人、周邊單位327人。整體負責金融科技相關業務員工人數占總員工人數之比率2020年度為3.23％，較2019年度之2.87％增加。

在「金融業者與金融科技業者合作」情形：2020年度金融業者與金融科技業者業務合作共111家，其中銀行業34家、證券期貨業44家、保險業27家、周邊單位6家，業務合作類型最多為資安，其次依序為支付、大數據、智能理財、人工智慧、AML／KYC、雲端服務、區塊鏈、生物辨識、法遵科技、保險科技、借貸及物聯網。

「金融科技專利」部份，2020年度申請984件，通過817件。每家業者平均申請案件數3.27件，較2019年度2.82件／家增加；平均通過件數2.71件，亦較2019年度2.01件／家增加。

(時報資訊)