LED導線架廠一詮（2486）攻進新客戶，均熱片、IC導線架明年將擴產30-50％，LED導線架則轉向光耦合器領域，明年將擴產一倍，一詮預期，除了TV背光產品之外，明年各大產品線毛利率均看升。

一詮為LED導線架廠商，歷經多年轉型，今年上半年繳出1.06元亮麗財報，其中均熱片、IC導線架上半年營收合計攀升至27.45％，比重最高的LED導線架也因轉往光耦合器導線架，目前電鍍線稼動率滿載，一詮28日召開法說會，公司看好各類產品線的新產能效應，2022年除了TV背光模組產品之外，其餘產品毛利率將優於今年。

一詮的均熱片毛利率趨近平均值，今年營收占比約14％，月營收介於7,000-8,000萬元，日月光、矽品、艾克爾均為主要客戶，目前中階、高階應用約八比二，以消費性電子、網通應用居最大宗，目前也參與5G產品的認證，一詮定調均熱片將往高階領域走，因應送樣開發的需求，一詮規劃均熱片擴產30％。

在IC導線架上，一詮表示，目前有七成以上比重為國內封裝客戶，現在也鎖定中國大陸前三大封裝廠進行認證，已有二家通過認證，一詮規劃，IC導線架明年擴產50％，並強攻中高階客戶。

法人關注一詮是否打入AMD供應鏈？不過一詮以與客戶簽訂保密協定為由，拒絕評論單一客戶。

而陶瓷電路板為一詮毛利率最高的產品線，應用分布於車外燈、高功率照明、UV LED及閃光燈，其中以車用比率39％居最大應用別。

一詮表示，因原物料價格上漲，第二季包括LED導線架、均熱片均有調價，漲價效應可望反應在第二季，今年7月卻提列一筆3,000萬元薪資費用，兩相加總之後，第三季營運仍將優於第二季，展望第四季雖進入往年的季節性淡季，但因LED往光耦合器導線架擴產，傳統的LED又只挑選利基、品質要求高的訂單生產，因此在不考慮大陸限電的變數之下，第四季有機會持續成長。

一詮歷經六年赤字，今年上半年展現轉型爆發力，上季毛利率跳升至21％，寫下2010年第二季以來新高紀錄，單季獲利1.33億元，已經賺贏過去數十季的獲利總和。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意