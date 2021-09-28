為防杜非洲豬瘟，財政部關務署指出，海關將分三階段逐步取消空運快遞貨物併袋通關，實施快遞專區合理卸存總量管控，以強化快遞貨物通關及查緝作為。

關務署表示，為防堵空運快遞貨物違法夾藏私運進口，海關已規劃分三階段取消快遞併袋通關制度。

第一階段是針對來自越南等十國快遞貨物實施不得併袋託運進口，實施日期訂於2021年11月1日。第二階段將選定自願性業者示範辦理，規劃自2021年12月啟動實施。第三階段則視示範輔導業者執行情形，輔導其他業者實施，全面實施日期視執行情形予以滾動修正。

為因應取消併袋通關可能造成通關件數增加而產生爆倉情形，海關將採取總量管控措施，由源頭管控快遞貨物進倉數量，期能以合理數量通關，維持通關速度及品質。

我國非洲豬瘟中央災害應變中心自8月22日首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，經追查是從越南透過空運快遞輸入，關務署重罰此次違規報關業者仲賀國際物流，廢止業者的報關業務證照，並著手通盤檢視各家報關業者累計違規狀況，一口氣廢止2家報關業者執照，勒令6家報關業者停業。

遭廢照報關業者包括采科聯運公司及佳羿航空貨運承攬公司，其中采科累計被查獲違規進口豬肉製品多達17次，佳羿也有5次以上違規紀錄。

至於遭停業的6家業者包含永眾航空貨運承攬公司、東方航空貨運承攬公司、捷達航空貨運承攬公司、福隆國際企業公司、連鴻航空貨運承攬公司均停業10天（9月27日至10月6日），鉅航報關公司因違規情節較嚴重，遭關務署停業30天（10月7日至11月5日）。

為強化空運貨棧人員出入之管理與秩序，關務署進一步表示，海關將收回部分通行證核發權限。報關業及承攬業者一律改持海關核發之報關證及承攬業作業證出入貨棧，由貨棧業者檢查證照與當事人是否相符，並按次登記入棧事由及審核書面證明文件。如有非屬報關業或承攬業者人員欲進入貨棧，其入棧事由與通關事務相關者（如貨主申請公證、看貨等），改由海關審核後核發通行證。

惟報關業者應定期將核發名單送海關備查；人員進入倉間應依倉別穿著不同顏色背心，貨棧、報關業及承攬業員工應著公司制服，以提高倉內人員辨識度。另警政署航空警察局已協助在貨棧重要出入口及換證區進駐維安，並對持證進出之人員進行臨檢盤查，嚴管進出。

(時報資訊)