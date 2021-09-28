（永豐實在全球設3個研發中心，每年投入研發設備及人才，其中潔品占研發投資3.2％。圖／永豐實提供）

永豐實（6790）以消費者為核心持續創新，獲頒第6屆中堅企業獎之「卓越中堅企業獎」，為台灣消費性產業首家，預計29日掛牌上市。

永豐實以重視人才培育，不斷研發創新推出高品質、高差異化的紙品及清潔用品，推動公司持續穩健成長，獲得評審團肯定，自160家企業中脫穎而出，成為今年14家卓越中堅企業獎一員。

永豐實在全球設有3個研發中心，每年投入研發設備及人才，其中潔品的研發投資占3.2％，高於業界平均的1.5％。近年因疫情改變消費者行為，永豐實緊抓疫後經濟趨勢，9月推出可洗淨人體COVID-19的橘子工坊Ultra洗淨病毒超濃縮洗衣精。

永豐實於2019年上線「通路服務雲端化系統平台」，將雲端技術導入通路服務的前線。第一線人員可專注通路服務，讓工時效益最大化、提升訪頻、減少缺貨率，帶動業績成長，2020年導入此平台後，通路業績成長16％。永豐實同時是全台唯一擁有自營電商銷售通路的家品製造商，可精準掌握大數據，對於後續產品研發及消費者需求更可快速反應。

(時報資訊)

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