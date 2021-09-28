【時報記者郭鴻慧台北報導】今年928檔期雙北價、量呈現螺旋攀升，推案量至少高於去年2成，全台許多區域房市價格進入新的創高階段，主要是受到「剛性」、「置產」二大需求支撐之外，土地與營造成本攀高亦反映在價格上，再加上捷運對外聯繫方便，帶動蛋白區價格攀升，蛋黃區價格則持續維持平穩向上。

雙北區域價格漲幅由蛋白區開始向蛋黃區推波助瀾，捷運網絡與場站周邊更是推升熱銷的助力，整體市況使得建商對價格信心維持在高檔，至於房型與總價部分，雖然區域不同房型產品也多元，但仍以2~3房最受市場青睞。

接下來面對央行在928檔期前的緊縮政策，新政策管制力道不算太重，可以解讀成能夠事前防範房市過熱其實是有益於房市長期發展，但營建成本與原物料高漲是事實也是短期內不會改變的趨勢，且央行也上修經濟成長率至5.57%，加上聯準會溫和的減縮購債，央行仍維持利率六連凍，預期今年底前市場仍是價量齊揚的格局。

信義房屋(9940)旗下的信義代銷今年7月由大安區的「永康麗莊」與新莊區的「陸江蒔莊」領頭示範，「永康麗莊」來人成交比1.5：1，50天完銷，「陸江蒔莊」來人成交比3.2：1，45天完銷，紛紛交出好成績。

(時報資訊)