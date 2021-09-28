永豐金證券指出，「豐存股-美股」八月份單月扣款筆數突破1.8萬筆續創新高，較今年一月成長幅度達76.8％，與去年同期相比大幅成長11倍，其中主力族群為31-40歲。

截至9月2日止，「豐存股-美股」累計扣款筆數的投資人以31-40歲為主力、其次以41-50歲族群緊追在後，合計兩大族群的扣款筆數占比超過60％。

根據內政部統計去年台灣初婚者年齡，男性為32歲、女性為30歲，「豐存股-美股」的主要投資人正是這群在工作、事業，以及建立家庭忙碌無比的人。

(時報資訊)