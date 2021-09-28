台灣超齡化趨勢呈現倍數增長，如果沒有採取策略提早做好準備，長壽將不會是禮物，而是無限的風險，提早準備退休金勢在必行。根據統計，有高達八成民眾，選擇定存或是儲蓄險做退休理財工具，以定存來說，目前利率已不到1％，根本無法對抗通膨，所以在工具選擇上，投報率預估要能打敗通膨的，觀察投信發行的海外組合平衡型退休主題基金近一年績效表現，績效最佳超過20％的就有兩檔，分別是群益全民成長樂退組合基金、宏利富利退組合基金。

投信法人表示，疫情再起全球金融市場近期也面臨高檔震盪，市場大漲大跌之際，投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性，符合資產配置中報酬與風險兼顧的海外平衡組合退休基金，是退休族穩健投資的最佳選擇。

群益投信表示，退休理財是人生長久之計，在面對金融市場的波動震盪，投資人在股債的資產配置需要更加靈活有彈性，符合資產配置中報酬與風險兼顧的海外組合平衡基金，股債平衡布局可降低投組波動，投資標的也包含全球與新興股、債市，避險投資過度集中，達到風險分散效果，對於以退休規劃這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的布局難度提高，風險機會並存，目前經濟成長環境，有利風險性資產（包括股票與信用債）表現，不過現階段市場面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略。

一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，二來也增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，提升投資效率。

(時報資訊)