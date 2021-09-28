北京當局推動「能耗雙控」政策，近期卻有10多個省分面臨限電困境，導致工業區用電受到影響，甚至傳出東北地區民生用電也遭無預警斷電，對此，《南華早報》報導指稱，大陸努力推動的新能源車產業，恐因為充電站無電可用，面臨發展危機。

報導指出，吉林省1名汽車保險經理人Zhang Fan表示，東北地區過去幾年的新能源車需求，都只是微溫而已，如今面臨大規模限電，恐怕讓當地民眾對於新能源車的購買需求進一步降低。

大陸國家發改委今年8月發布文件，針對今年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做成「晴雨表」，結果某些地區能耗強度不降反升，包括青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等9省份被列為一級預警地區；浙江、河南、甘肅、四川、安徽、貴州、山西、黑龍江、遼寧、江西等省份則是能耗強度降低未達要求，列入二級預警地區。

許多地方政府疑似要改進度，近期緊急推出限電措施，導致正處於電子代工產業旺季卻無電可用，《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」忍不住砲轟，這些地方政府為何要趁「金九銀十」生產旺季執行早已推行許久的政策，非要火燒眉毛才想起落實？

限電令影響在上周末發酵，導致廣東、吉林等10多個省分受到衝擊，甚至部分充電站在尖峰時段無電可用，包括斷電危機的還有河南、四川、浙江、雲南、黑龍江、寧夏以及內蒙古，其中東北地區因為接近冬季，用電需求已經激增。

上海商業顧問機構Suolei資深經理Eric Han指出，對於環境友善的電動車，居然因為政府政策反而成為減排行動的受害者，東北地區想買新能源車的民眾可能因為斷電被迫延後決定是否購車。大陸去年就提到2021年至2035年的新能源汽車發展計畫，預計到2025年，每5輛就要有1輛是電動車、油電混合車，以及燃料電池車其中1種車款，當時上海製造業獨立分析師Gao Shen指出，北京當局推出各種補貼吸引民眾購買新能源車，加上在大陸充電網路上大量布置，如今充電網路需求激增，發電廠及電網營運卻在未來幾年將面臨極大壓力。

大陸今年以來煤炭與天然氣價格高漲、部分發電廠營運反而虧損，選擇停廠，加上地方政府趕推動「能耗雙控」追上中央早就公布的目標，導致10多個省分突襲限電措施，讓蘋果、特斯拉等外國企業在大陸的廠區生產線可能被迫暫停。

(時報資訊)