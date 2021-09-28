倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開低走低，終場下跌132.33點，跌幅0.76％，收在17,181.44點；櫃買指數亦同步下殺1.94點，跌幅0.91％，收在210.59點；三大法人進出方面，外資轉賣139.55億元，投信旭賣4.16億元，自營商轉賣10.41億元，惟外資法人於台指期轉買2,422口多單，累計淨空單部位為18,446口，心態轉趨中性偏多。

台股受中國大陸「限電停產」措施衝擊，台商企業中包括印刷電路板（PCB）、散熱、被動元件、製鞋、線纜、機械、橡膠等七大橫跨電子與傳統產業均淪為重災區，連帶終端產品包括智慧手機、筆電、汽車、鞋類等也受影響。

大陸各省「能耗雙控」限電、限產範圍擴大，對於產業界來說無疑是一大衝擊。大陸政府共第一箭射倒新經濟產業，第二箭射倒恒大相關房地產業，本次「能耗雙控」政策更可能重擊製造業。

假使本次「限電停產」措施僅止於9月底，則對於產業的衝擊影響將極為有限，故大盤28日的下殺將是另一次絕佳的低接布局機會。不過，令市場憂心的是10月後若供電時有時無，恐會「比缺料還可怕」，甚至使第四季的歐美感恩節、耶誕節等傳統旺季也報銷，將對台股衝擊影響日益沉重。

個股方面，本周納入投資組合的精確，搶搭全球電動車起飛順風車、集團加持，營運成長可期，隨公司派及內外資法人大戶心態偏多推波助瀾下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，航運類股長榮、陽明股價仍持續於低檔盤旋，需靜待放量表態；另一方面，電動車、低軌道衛星時代來臨，相關概念股德微、朋程、精確、鴻準、太極、廣運、台揚、建漢、台通，乃至於晶圓代工漲價受惠股智原、中美晶，以及塑化類股台聚、亞聚、華夏等，都有輪動上漲的機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意