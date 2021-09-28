【時報記者王逸芯台北報導】近期立陶宛資訊安全主管部門(NCSC)發布之「具有5G功能手機的資訊安全評估」報告，直指小米Mi 10T 5G型手機內建審查功能，呼籲民眾不要買新的大陸品牌手機，對此，小米也發布最新聲明自清，表示將會找來獨立的第三方機構進行評估，並強調，用戶隱私安全是小米重視的。

小米最新發布聲明指出，注意到近期由立陶宛資訊安全主管部門(NCSC)發布之「具有5G功能手機的資訊安全評估」報告，小米非常嚴肅地對待該報告中的指控，小米強調，儘管對報告中部份結論持不同意見，也正與獨立的第三方機構與專家接觸，以評估報告中的觀點。小米也對裝置的完整性，以及業務執行的合規性有信心，相信第三方機構會向小米的用戶和合作夥伴證明這一點。

除此之外，小米希望回應該報告中提到的兩個主要懷疑，首先，小米的設備不會限制或過濾使用者接到或發出的任何訊息。小米從來沒有，將來也不會限制或遮蔽小米手機用戶的任何個人行為。

再者，小米指出，該報告也錯誤地傳遞了關於我們資料管理方面的資訊。事實上，小米完全符合GDPR的所有要求，包括對終端使用者資料的提交、處理和傳輸。我們在所有系統、應用程式和服務上做到了合於規範。對個人資料的任何使用均獲得了最終用戶的有效同意，並始終符合歐盟及其成員國的地方法律法規。

小米最後也強調，用戶隱私安全是我們的奮鬥方向，小米會以最高標準營運並遵守一切本地和區域的法律規定。

(時報資訊)

#小米 #立陶宛 #5G #手機 #大陸品牌

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