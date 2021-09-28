【時報記者林資傑台北報導】代理摩斯漢堡的安心(1259)今（28）日應邀召開線上法說，公司表示，目前來客數已恢復疫情前的8～9成，且未來2個月可望新展達9家、使全台門市突破300家，對第四季營運較樂觀看待。未來將加強中南部門市拓展，希望每年維持新展20～30家步調。

安心1991年在台開出首家摩斯漢堡，2004、2011年分別突破100、200家，迄今全台門市已達295家。董事長林建元指出，共208家、約三分之二據點位於北部，中部、南部及東部離島僅42、36、9家，仍有很大的展店空間。店型方面目前有3家設有得來速車道。

摩斯財務長暨發言人施啟寅表示，摩斯漢堡2017年迄今每年新展12～19家店，今年前8月不畏疫情影響仍新展8家，並因此談妥許多優質據點，預計未來2個月可望大舉新展達9家，全台門市在11月可望達成300家店里程碑。

經營策略方面，安心秉持「1個堅持、2個轉型、3Q創新」經營策略，除了一貫堅持的「食安第一」外，並透過數位及資產轉型改善經營體質、提升獲利能力，同時持續針對商品、服務、環境進行創新，提升品牌價值及顧客滿意的消費體驗。

安心指出，數位轉型為運用智慧型手機等科技優化消費體驗品質，並運用大數據發展智慧店鋪，以提升經營能力、擴大營運能量。資產轉型則加強財務操作、提高資金運用收益，中南部的較大型門市活化利用閒置空間，並透過異業結盟聯合行銷，強化無形資產價值。

面對疫情對營運衝擊，安心以拓展多元通路、既有通路加速數位轉型雙軌並進，包括將產品透過零售通路銷售，並透過商品銷售及強化物流支援、強化電商競爭力。後者則在實體通路持續優化科技應用、強化外送外帶商品開發，並加強會員機制體驗。

林建元及施啟寅表示，三級警戒期間最差時同店來客數較過往減少達4成，但隨後透過加強外帶外送降低衝擊，8月衰退收斂至2成，目前已恢復至疫情前的8～9成，若未來內用降載防疫規範進一步鬆綁，將有望恢復正常水準，對第四季營運較樂觀看待。

施啟寅指出，雖然三級警戒使北部門市營運受明顯影響，但中南部門市受衝擊程度較低，部分門市業績甚至逆勢成長，因此將加強中南部據點拓展。未來希望每年維持新展20～30家步調，明年在彰化、雲林、嘉義、台南等地將陸續開出車道得來速門市。

海外方面，施啟寅表示，摩斯漢堡目前中國大陸共有18家門市，位於華東及華南地區。近2年透過體質調整，目前營運雖仍處虧損、但狀況已逐年改善，今年7月華南地區門市單店均有獲利，目標明年整體營運能轉虧為盈。

林建元指出，餐飲業營運近2年受疫情影響甚鉅，目前澳洲疫情狀況仍嚴峻、各國管制措施變化頻繁，邊境管制亦使公司派員前往協管不易，因此短期營運聚焦台灣市場拓展，中國大陸及澳洲目前均無積極展店計畫。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意