【時報記者張漢綺台北報導】桓達(4549)受惠於美國及德國訂單大增，目前部分在手訂單已達明年第1季，桓達總經理特助許碧雲表示，目前手上有很多專案在進行，明年整體營運展望樂觀。

桓達今天下午應券商邀請舉行線上法說會，桓達產品為製程自動化感測器(液體量測/粉體量測)及流量計廠，其中液體量測主要是監測與控制各種流動性液體、酸鹼液、化學或石化原料等，粉體量測則是監測與控制粉、粒狀固體、礦物、大宗穀物、塑膠化工原料等，受惠於大陸及美國市場需求熱絡，且轉投資德國Mutec廠接單良好，桓達今年營運表現不俗，上半年稅後盈餘為1.23億元，年增38.03%，每股盈餘為2.94元；累計前8月合併營收為7.96億元，年成長24.39%。

許碧雲表示，由於今年油價緩步上升，美國客戶訂單大增，今年前8月美國地區營收較去年同期成長87%，創歷史新高，由於Level Sensor需求強勁，目前接單已到2022年第1季，且新的ODM產品貢獻營收，產品規格優化擴大石化產業應用領域，美國客戶下單不僅今年可能會創新高，明年也是值得期待。

德國mutec廠表現亦很亮眼，今年前8月營收年成長80%，創下歷史新高，許碧雲表示，目前德國、美國與中國訂單成長動能強，且新產品切入電動車市場，後續需求動能強。

展望明年，許碧雲表示，目前手上有很多專案在進行，過去訂單能見度約1.5個月，美國大客戶已經給到明年第1季，現在有些訂單能見度已達3個月，明年整體展望相當樂觀。

(時報資訊)

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