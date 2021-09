【時報-台北電】彥臣(4732)申請之「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AND METHOD THEREOF用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」,取得美國第16/104,499號發明專利證書。(編輯整理:龍彩霖)

(時報資訊)

