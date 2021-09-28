【時報-台北電】久尹股份(8029)董事會決議通過辦理110年第一次現金增資發行新股1300萬股，暫定每股15元。

此外，經董事會決議通過，久尹股份總經理變更為梁永昌。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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