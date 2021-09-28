【時報記者王逸芯台北報導】發揮集團綜效!台灣大(3045)與富邦金(2881)旗下台北富邦銀行聯手，新一代「台灣大哥大Open Possible聯名卡」今(28)日舉行上市記者會，最大亮點當屬目前電信業界最高，5.5%電信費回饋，拚爭取10%台灣大用戶，截至第二季度為止，台灣大用戶為729萬戶，換言之，就是要爭取逾70萬的發卡量。

本次「台灣大哥大Open Possible聯名卡」祭出5.5%電信業最高回饋，每月回饋金額上限為200元，換言之，月租費差不多要達4000元左右，另一方面解讀為5G時代，隨著後續資費走出殺價競爭，加上周邊應用持續增加上，電信用戶ARPU會持續往上走。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大今攜手集團夥伴北富銀聯手，推出「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，以及基於該聯名卡所建構的「超5G生活提案」。Open Possible聯名卡用戶不僅可獲得5%的5G電信帳單高回饋，同時也享有5%影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「台灣大哥大Open Possible聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼0.5%，直接升到5.5%。

北富銀總經理程耀輝表示，「台灣大哥大Open Possible聯名卡」代表的不僅是一張聯名卡，更是一種全新的生活金融模式，讓「信用」比錢好用。隨著FinTech技術發展，金融機構對「信用」的定義也逐漸進化，這次與台灣大的合作就特別針對申辦用戶資訊進行整合，不僅讓申辦流程更簡化，還加入許多對電信消費行為的分析，搭配申辦數位存款帳戶及連續三個月存款達萬元等條件，讓更多社會新鮮人和自由工作者可以透過多元數據驗證，輕鬆拿到人生中第一張信用卡。

台灣大這次也推出「myMoney」專屬理財服務，信用卡和數位存款帳戶可以同步申辦，以台灣環境來說，金融個資以及相關產品消費均有法規限制，對此，林之晨強調，台灣大絕對是在法規限制中找到對用戶來說最好的體驗，省去資料提供，並提升用戶價值，同時，看到區塊鏈的發展，有所謂的零知識證明(zero-knowledge proofs)，零知識證明是一種加密協議，它可以允許一方(示證者)向另外一方(驗證者)確認陳述的真實性，而無需透露有關該方的任何其他訊息(示證者了解到的內容和來源)，這都是未來發展的可能性，當然，「台灣大一切都是用戶最高體驗為依歸」。

(時報資訊)

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