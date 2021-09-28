大陸恆大集團債務危機引發市場恐慌，官方可能於近期公布重整方案，及聯準會（Fed）勾勒減債規劃符合預期，但利率點陣圖顯示升息時點及速度可能比預期快，加上英國、挪威及巴西均因通膨風險，採取政策緊縮或升息因應，帶動美歐公債殖利率彈升，觀察主要國家9月採購經理人指數初值顯示，全球經濟仍在增長軌道但力道已經放緩，及恒大風暴、國際政經紛擾猶存，資金也因此轉入固定收益資產。

統計近一周整體固定收益型ETF獲淨流入44.5億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF 47.7億美元，歐洲及全球固定收益型ETF也有5.6億及3.2億美元淨流入，新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型ETF各淨流出7.4億及4.3億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF及高收益債ETF分別獲53.8億及7.4億美元資金淨流入。

富蘭克林證券投顧分析，觀察過去一年多來各資產表現百花齊放，但也將逐漸反應基本面、評價面或甚至政策面調整，市場波動將加劇，現階段投資策略應掌握股債兼備及多元分散兩大方向，債券投資較看好新興起的波灣債市，因波灣產油國政府財政可受惠疫後石油需求上升，且經濟改革帶動產業多元發展，著眼美國類股輪動加速，建議採取價值與成長兼備的美國平衡型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管景氣自高峰回落，美國經濟成長仍維持正向，預期至少在2022年中之前都將以高於長期均值的速度增長。雖然供給面瓶頸可能維持較長時間，但預期仍將為暫時性的，通膨將不至於演變成問題。整體而言，即便政策有所調整，但提供市場充沛流動性的目標並未改變，偏向鴿派的政策方向仍將延續。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，整個波灣市場令人振奮的機會在於各國積極進行經濟結構改革，欲提升於國際間的能見度以吸引外資投資。現階段更看好阿聯產業發展趨勢，因而加碼於阿聯的配置，持債比重達35％為最大的持債國，除投資其主權債外，也包括航空公司、不動產開發、石油運輸、零售、海港服務、食品、公用事業等產業，全力跟上阿聯積極擴張經濟版圖帶動的機會。

(時報資訊)