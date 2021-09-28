日盛投信28日表示，受到歐盟碳排放限制愈發嚴苛、中國新雙積分制、各國政府推動相關補貼等政策，促使車企加大新能源車投入，去（2020）年下半年後全球新能源車銷量出現逆勢強勁增長。預估2025年新能源車銷量將從2020年的200萬台成長逾1,300萬台，滲透率由目前不到5％，成長至14％，預計2040年電動車銷量將高達7,400萬輛，全球滲透率突破50％。電動車逆勢成長，將成為引領車市成長的新動能。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據調研機構統計，預估美國8月電動車銷量年成長91％，其中純電動車年成長71％，混和動力車預估年成長則達68％。歐洲主要市場8月純電動車銷量年成長66％，環比成長11％達6.69萬輛，插電式混合動力車則年成長52％，純電和插電式混合動力車滲透率分別達13.4％和9.6％，整體達22.9％。

中國8月份電動車銷量創下新紀錄，電動車產銷累計分別完成181.3萬輛和179.9萬輛，同比均增長1.9倍。預計下半年銷量將仍然保持逐月環比提升的態勢，全年超300萬輛可期。研究機構維持全球電動車銷量預期在2021年、2022年增速分別達78％和26％。並預期未來5年、10年和15年的CAGR分別為37％、26％和19％。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，第4季將迎接科技產業獲利旺季來臨，根據高盛報告指出，對於未來股票市場產業佈局，不論在歐美及亞洲，資訊科技產業皆給予加碼評等，而就目前產業觀察，IC設計業者從營收獲利、到未來展望普遍優於市場預期，不僅如此，車用電子等相關需求可望延續至2022年上半年，仍看好電動車後市表現，建議透過相關概念基金全面掌握電動車商機。

(時報資訊)