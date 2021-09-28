聯準會（Fed）主席鮑爾表示最快可能在11月會議宣布開始縮減購債，到2022年中左右結束購債，大致符合預期，Fed並且上調2022～2023年經濟成長率預估，帶動美股周線收高，且全球股市表現持平，但美股遭調節，資金流向全球與亞洲股票資產。

統計近一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF淨流出250億美元，主要流出美國股市307億美元，歐洲、拉美及東歐股市也各淨流出6.6億、1億及0.08億美元，但全球、日本、大陸、亞太及新興市場股市分別獲25.8億、19.4億、10.3億、5.3億及2.8億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧分析，隨著疫苗施打加速，帶動更多國家經濟活動重返常軌，供應鏈短缺問題應可逐漸緩解，股市短線震盪無礙中長期多頭走勢。建議可留意創新成長的科技與生技產業、基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或側重內需消費或政策扶持商機的新興亞洲股票型基金，多路並進網羅股市契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，2022年投資新興市場須留意兩大風險，首先為中美情勢，若雙方能維持穩定及合作的關係、消除地緣政治風險，股票市場可望因兩大強權把焦點放在基本面議題上而受惠，但仍需為潛在波動預做準備。

此外許多國家債務水準攀高後，政府開始思考降低債務或籌措財源來改善財政、尋求讓債務水準趨於穩定，可能讓經濟成長動能放緩。亞洲小型股多屬具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求，且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，能發揮多元分散效果。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會，疫情促使企業及消費者大規模採用科技解決方案，越來越多證據顯示科技的運用可望提升生產力將進一步鞏固數位化轉型的長期趨勢，並不會因為經濟重新開放而出現逆轉。從數位轉型趨勢受益的個股為現階段核心配置，基金相較指數加碼應用軟體股，囊括雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G等趨勢商機。

(時報資訊)