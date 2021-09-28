京城建設（2524）28日宣布攜手三地開發（1438），以各自持股50％的合資方式，在3.38萬的台南仁德基地，共同開發智慧科技園區，預估未來的總銷金額達360億元，這是京城建設與三地開發，未來10年內非常重要的入帳來源，也是跨入廠辦領域新的里程碑。

京城建設28日表示，京城建設9月28日上午董事會，通過與三地開發地產公司，簽訂台南市仁德區智慧科技園區開發案。

該案將採「共同投資興建」方式開發，合資比例各為50％，雙方應按此一比例出資、起造，並承擔該案規劃、建造、銷售等有關的損益及風險。

京城建設表示，該投資案的興建基地面積達33,800坪，完成之後的大型廠辦、商辦開發建案，預估總銷售金額新台幣360億元，這是京城建設與三地開發未來10年內，非常重要的入帳來源，也是跨入廠辦領域新的里程碑。

仁德科技園區開發案位於一號國道仁德交流道旁，交通相當便利，到高鐵台南站及台南科技園區，都不到20分鐘車程，對於有廠辦需求的廠商相當合適。預期可以連接南科、路竹科到高雄橋科，成為科技廊道，躍升南台灣新主力科技產業聚落。

京城建設表示，台南仁德區智慧科技園區開發案規劃草案，分為A、B、C、D等四大單元，分區開發，預計 2022年6月取得建築執照，2025年第一區可完工，2032年全區完工，目前正規劃於取得建築執照後開始銷售，明年可以確認銷售時程。

京城建設指出，台南是目前南台灣高科技園區重鎮，尤其是台積電在台南的廠區，已為南台灣撐起一片天，不但科技園區各科技廠普遍產值高、員工薪資高、消費水平也高，這樣的高端消費人口，在台南隨著科技廠在台南逐漸壯大產值的效應下，愈來愈趨明顯。

京城建設表示，內湖科技園區已是台北相當成功的科技聚落，園區近5年營業額，以每年平均近30％的速度成長，是大台北地區營收最高，聚集豐沛資金、技術與人才的科技園區。

而這次仁德智慧科技園區開發案設計，也希望師法內湖科技園區規劃，將與潘冀建築師事務所張曉鳴建築師合作，張曉鳴建築師以其專業成就與奉獻精神，2021年入圍中華民國傑出建築師獎。在「新竹生醫園區第三生技大樓」及「華固建設的正大尼龍都更案」兩個近期執行的大型專案中，扮演一位優秀的團隊領導者，其他還有相當多的醫療大樓、大型廠辦、場館的設計經驗。

京城建設說，京城集團旗下京棧大飯店墾丁渡假旅館，張曉鳴建築師也參與規劃設計，希望這次藉由張曉鳴建築師之手，打造一個南部首屈一指的科技城，帶動南部發展。

(時報資訊)

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