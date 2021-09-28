華為財務長孟晚舟周末獲釋，美國有線電視新聞網（CNN）專欄作家柯林森（Stephen Collinson）評論，此案預示令人不安的跡象，也就是進入超級強權對抗的危險新時代。

華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，孟晚舟25日搭乘專機返抵中國大陸，結束超過1000天在加拿大的軟禁生活，同時間北京逮捕的前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）也獲釋，返回加拿大。柯林森指出，這種明顯的回敬舉動終結了加拿大與中國大陸、以及華府與北京之間的緊張關係。

不過他也強調，就算北京強調逮捕2名加拿大人與孟晚舟案無關，這場危機落幕也無法消除外界認定北京將2加拿大人當作交易籌碼的想法。

大陸官媒《環球時報》日前披露康明凱與史佩弗已坦承罪行，還手寫悔過書，並且因為醫療因素獲得保釋，不過柯林森指出，加拿大方面並沒有跡象顯示這2人有認罪。

另外他也認為，北京用「國族主義」包裝孟晚舟獲釋、盛大歡迎她回家，凸顯了北京如何將與他國的紛爭，描繪成對手阻止中國合法崛起成為全球大國的企圖。

柯林森表示，美國前總統川普當政時，對於解決孟晚舟案的幫助不大，認為他好幾度落入北京的說詞，暗示他可以利用孟晚舟來和北京達成貿易協議。

不過北京的立場也很明確，如果中國企業和西方司法體系發生衝突，將會有後果，柯林森說這代表各國政府必須在讓中國企業豁免，以及冒著讓本國國民在中國境內遭到報復的風險之間取得平衡。

他說這將導致美中之間的商業、文化、媒體、個人交流降溫，並且加深危險的冷戰思維。

(時報資訊)