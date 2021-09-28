（中碳屏東廠區概況。圖:中碳提供）

中鋼集團旗下中鋼碳素化學公司9/28日與鴻海、碩禾及榮炭等公司完成四方電池負極材料合作備忘錄簽署，不僅加速推展電池負極材料各項技術的研發進程，也共同建立台灣電動車動力電池產業鏈之競爭優勢。

中碳自2000年開始投入及深耕鋰離子電池負極材料之開發產製，於小港廠陸續建造了八條介相碳微球生產線，年產能共7,500噸，2018年也在屏南工業區啟用年產能達2,000噸的一貫化石墨化碳材料量產工廠，目前為全球最大的介相石墨碳微球負極材料生產廠商。近期中碳更在介相碳微球高安全性、長循環壽命及高倍率的優良特性基礎下，開發出高容量且更高倍率的產品，可廣泛應用於電動車、電動大巴及儲能設備，扮演著節能減碳的重要角色。

中碳攜手鴻海、碩禾及榮炭所簽署的材料開發合作備忘錄，中碳主要供應高性能電池負極材料介相石墨碳微球，碩禾提供矽/矽氧材料技術，再結合榮炭高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。未來四方合作將持續推進至材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，進而提升電動車動力電池性能。此次中碳與鴻海等三家公司合作，可說是結合各方的優勢競爭力，以強強結合之團隊合作方式，加速電池負極材料各項技術研發進程，為台灣電池產業鏈注入強大能量。

中碳不僅具有優秀的研發團隊，也累積了豐富的負極複配技術及經驗，可調整多元化的產品。同時，除了鋰離子電池負極材料外，中碳所投入之焦系人造石墨開發已具成效，近年來更積極發展精碳產業，在超級電容用活性碳及化合物半導體關鍵的高純碳粉原料、長晶石墨坩堝部件，均已陸續量產，朝著成為台灣精碳材料的領航企業目標不斷邁進。

(時報資訊)