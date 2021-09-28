【時報-台北電】28日三大指數開低走高，創指後繼無力衝高回落。昨日回檔的石油、電力、煤炭板塊重回強勢；白酒、食品加工、養殖業等大消費板塊集體回檔。

午後指數分化，滬指繼續震盪上揚，創業板指下行走弱。地產、銀行、券商板塊集體拉升，工業母機、半導體晶片股活躍；醫美、鴻蒙概念、鹽湖提鋰板塊表現低迷。電力板塊鍍金，迪森股份、華電能源、金山股份、閩東電力、太陽能、晉控電力等多股大幅拉升。

收盤，滬指報3602.22點，漲0.54%，成交額為5001億元；深成指報14313.82點，跌0.21%，成交額為5437億元；創指報3211.45點，跌0.62%，成交額為1873億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#深成指 #創指 #滬指

主要市場指數

紐約道瓊
34869.37 +71.37(0.21%)
05:25
S&P500
4443.11 -12.37(0.28%)
05:25
Nasdaq
14969.97 -77.73(0.52%)
05:16
費半指數
3445.44 -8.48(0.25%)
05:16
日經225
30183.96 -56.10(0.19%)
14:15
南韓KOSPI
3097.92 -35.72(1.14%)
14:32
香港恆生
24500.39 +291.61(1.20%)
16:09
上證指數
3602.22 +19.39(0.54%)
15:00
深圳成指
14313.82 -30.46(0.21%)
16:26
英國FTSE
7028.96 -34.44(0.49%)
16:31
法國CAC
6560.21 -90.70(1.36%)
16:31
德國DAX
15446.12 -127.76(0.82%)
16:31

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