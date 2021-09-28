【時報-台北電】28日三大指數開低走高，創指後繼無力衝高回落。昨日回檔的石油、電力、煤炭板塊重回強勢；白酒、食品加工、養殖業等大消費板塊集體回檔。
午後指數分化，滬指繼續震盪上揚，創業板指下行走弱。地產、銀行、券商板塊集體拉升，工業母機、半導體晶片股活躍；醫美、鴻蒙概念、鹽湖提鋰板塊表現低迷。電力板塊鍍金，迪森股份、華電能源、金山股份、閩東電力、太陽能、晉控電力等多股大幅拉升。
收盤，滬指報3602.22點，漲0.54%，成交額為5001億元；深成指報14313.82點，跌0.21%，成交額為5437億元；創指報3211.45點，跌0.62%，成交額為1873億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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