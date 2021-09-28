世界銀行27日上調中國經濟增長的預估，同時下調其對東亞和太平洋地區（EAP）其他地方的展望，因Delta變種病毒重創製造業、旅遊業，疫苗接種率偏低也阻礙經濟復甦。

香港信報報導，世界銀行目前預計中國2021年經濟將增長8.5％，比4月份預測的8.1％還高，但警告復甦正失去動力。

世界銀行將東亞和太平洋地區（不包括中國）的展望，從此前預期的4.4％，下調至2.5％。在中國的帶動下，該區域整體增長率預計為7.5％。

世界銀行警告，新冠疫情可能於本世紀首次在東亞和太平洋地區造成增長緩慢，並導致不平等加劇，或使該地區出現過去20年內從未見過的匱乏程度。

(時報資訊)