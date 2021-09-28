外媒引述知情人士透露，因擔心會對當地的金融體系帶來潛在系統性風險，香港金管局要求銀行上報對恒大集團的敞口情況。
截至28日下午2時46分，港股上市的恒大集團、恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡分別大漲5.88％、14.85％、2.9％、3.15％。
香港信報援引外電消息，知情人士指出，香港金管局20日當周詢問當地銀行，並給予24小時來回覆對恒大集團，包括貸款、衍生品在內的敞口。
這是最近幾個月香港金管局至少第二次有意了解當地銀行對恒大集團的敞口情況。早在7月，香港金管局就要求一些銀行，針對暫停向恒大集團在香港在建房地產項目的買家提供抵押貸款的決定做出解釋。
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