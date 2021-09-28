「LINE~」壽險公司想成為保戶LINE上最常查詢的帳號，用即時訊息通知保戶「錢到位了」，新光人壽28日在通訊平台LINE上線新功能，訴求壽險業首家運用LINE通知型訊息，由新壽官方帳戶立即通知保戶如保險金給付、保單借款匯款、契約已完成變更等訊息。

新壽表示，在台灣幾乎大部分行動裝置使用者都有安裝LINE即時通訊軟體，透過LINE收發訊息已成台灣民眾主要通訊方式之一，為提供保戶更方便且安全的數位體驗，及更多元化的訊息通知，新壽攜手LINE推出壽險業首家保險服務新功能「LINE通知型訊息」。

LINE官方帳號已有363萬人的新壽表示，只要保戶在手機上同意開啟「LINE通知型訊息」服務，並在自己的LINE個人檔案中設定手機號碼，未來保戶申請保險金給付、保單借款的匯款通知、保單契約內容變更結果，都可透過新壽LINE官方帳號推送立即訊息，讓保戶可立即掌握。

新壽表示其LINE官方帳號上線已滿兩周年，擁有363萬好友，且其分析接收個人化通知的保戶，幾乎不會封鎖LINE官方帳號，接近40％的客戶會因為收到通知進行查詢，其中與保單借款有關的通知，查詢率甚至高達70％，今年因為疫情更加深保戶使用數位金融服務，2021年到7月，新壽的活躍用戶較去年同期成長達25％。

新壽這次運用的「LINE通知型訊息」，是藉由比對保戶的手機號碼與登錄在LINE的手機號碼是否相同、再透過LINE傳送訊息的類簡訊服務，這項服務即使用戶沒有將企業官方帳號加為好友也能收到，並且傳送訊息前會經過LINE OTP認證，讓保戶對訊息發送者一目瞭然，提高訊息的安全性，降低詐騙風險。因此，新壽強調從官方帳號的「LINE通知型訊息」發送「匯款即時通知」的保險服務功能，相較於傳統簡訊通知，將使保戶更有信任感與便利感。

(時報資訊)