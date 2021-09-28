【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本任天堂28日表示，大阪環球影城內的超級任天堂世界將擴建，新加入的大金剛(Donkey Kong)主題樂園預定於2024年與大家見面。

因新冠疫情關係，一延再延的超級任天堂世界，已先於3月18日正式開幕。對於這座新的大金剛樂園，任天堂僅賣關子表示，以後大家就可以在大金剛與朋友居住的茂密叢林中，盡情地在野外漫步。

據悉，新的大金剛樂園內有新增雲霄飛車與虛擬互動體驗等多種項目，同時，整個園區面積也將再擴建70%。因2025年4月有大阪關西世博活動，估計大阪到時候應會人聲鼎沸很熱鬧。

(時報資訊)