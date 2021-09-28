【時報編輯張嘉倚綜合報導】美股跌多漲少、大陸雙控政策打亂產業順序，今(28)日台股開盤跌逾百點，測試5日線以及半年線支撐。台積電(2330)昨天強拉尾盤做白工，今天開盤下跌7元，電子股鴻海(2317)、國巨(2327)、廣達(2382)、大立光(3008)等表現弱勢，航運股長榮(2603)、陽明(2609)跌逾3%，百貨、金融等類股遭調節走弱，多方失依靠，一度大跌200點。隨後大盤一路弱勢震盪，由於盤面上僅靠觀光股及油電、塑膠股撐盤，難以引發共鳴，終場加權指數以17181.44點作收，下跌132.33點，硬守半年線，成交值2551億元。今日外資(不含外資自營商)賣超139.5531億元，投信賣超4.1603億元，自營商賣超10.4114億元，三大法人賣超154.12億元。

局勢亂哄哄，類股跌多漲少。台玻(1802)西進、深耕大陸市場多年，這次雙控政策恐影響體質，今日跌逾3%翻落30元之下，和數月前攻漲到47元的榮景相比，不勝唏噓，使得玻璃類股賣壓激增，盤中跌幅達3%，成為空方箭靶。航運股賣壓再度湧現，四維航 (5608)跌逾半根漲停板，貨櫃雙雄長榮(2603)、陽明(2609)跌逾4%，中航(2612)、新興(2605)、裕民(2606)、萬海(2615)下跌2%以上，皆是受災戶；不過宅配通(2642)股價抗跌，航空股的長榮航(2618)、華航(2610)有空運市場需求，成為少數走高個股。觀光類股受惠國內疫情趨穩、振興五倍券可望刺激內需消費動能護體下，類股穩健向上，連鎖餐飲集團王品(2727)續強放量勁揚逼近160元；經營85度C的美食-KY(2723)同獲買盤敲進突破150元，雙雙回升至近2月高點。觀光飯店業者晶華(2707)、第一店(2706)、雲品(2748)、遠雄來(2712)、宴會業者新天地(8940)及旅遊業者易飛網(2734)、鳳凰(5706)，股價全數衝高。

台股昨天拉尾收上17300點關卡，多方僅高興一下下，今日即遭空軍反擊，嚇得投資人再度縮手，量能減至2550億元左右，縮到5日均量之下，大盤下跌132.33點，為17181.44點。5日RSI為44.68，10日RSI為46.8，9日K值為50.85，9日D值為47.18，20日乖離率為-0.89。外資連買超3個交易日，今日轉為賣超139億元，突顯大陸近來頻推新政策對西進台廠的影響正在發酵，打亂對電子旺季的期待。

台股資深分析師林成蔭提醒，加權指數在7月15日創下18,034點的歷史紀錄後，開始拉回修正，到8月20日的16,248點止跌反彈，9月份進入16,800～17,650點之間的來回震盪，成交量大多在2千多億的水準，相較於兩個月前動輒5、6千億有人氣退潮跡象，推估短期內，大盤要立刻上攻並不容易。不過金管會主委黃天牧有信心地表示，台股基本面良好，前八月上市櫃公司營收逾25兆元，同比成長18％以上，且國內資金「很寬裕」，這段時間成為支撐台股主力，內資對台股是有信心的，外資近幾月雖有賣超情況，但中長期應仍是會看見台股的基本面。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意