數位經濟型態崛起對傳統稅制帶來衝擊，又逢新冠疫情重創全球經濟，催生出BEPS 2.0公平稅收分配與最低稅負兩大支柱方案，因此KPMG安侯建業28日舉辦「BEPS 2.0香港及中國大陸視角篇」線上研討會，幫助台商企業尋找因應之道。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice協理任之恒指出，沿用多年的稅制設計已與現今數位經濟業務發展脫節，許多以往用以判定企業課稅義務的規則變得容易規避或操作。近年所討論，不管是瞄準租稅天堂的經濟實質法，確保稅源的BEPS 2.0，亦或更高扣繳補充稅款或費用否准等輔助措施，均將使得集團企業稅務成本產生重大變化，尤其目前實質稅率低於第二支柱15％的經營所在地，包含受惠於中港兩地租稅優惠政策之諸多企業，勢必受到波及。

KPMG畢馬威中國香港區合夥人楊澤志也以台商最常使用的香港架構為例，香港稅制遵循「屬地主義」的大原則，企業取得的所得須同時符合有在當地經營業務、屬當地所得且非源自資本性資產三大要件才予以按16.5％標準稅率課稅。離岸所得可再申請免稅，另如從事船務、保險等特定行業，則有可能適用8.25％的優惠稅率，因此，有不少香港公司的實際稅負低於OECD目前所擬定的15％最低標準。

楊澤志表示，香港的稅法70年來大架構沒有變動，此番國際稅改或許能為香港帶來契機，有望減低政府開徵額外稅項的阻礙，從而充實稅收實力，紓解各項民生問題。惟考慮對第二支柱受影響企業開徵補充稅的同時，香港政府也考慮到區域競爭力的問題，目前討論將會朝提供輔助措施從而降低企業營運成本方向努力，而非單以對企業返還或補貼的方式進行。

楊澤志認為，香港根本性的稅制改革假以時日才有望看見曙光，但身為國際金融中心，若被認定為避稅天堂，對香港相關業務發展將會有很大的衝擊，特別是離岸所得、股息紅利等免稅規定確實曾面臨OECD的壓力，故短期內香港政府仍需仰賴有效的稅收徵管來因應國際預期。

楊澤志指出，近年來香港稅局已逐漸提升查核力度，發出的書面詢問稅務審查函件數量也較以往明顯增加，試圖進一步蒐集企業更多的交易及稅務訊息，申請適用離岸所得免稅、租稅協定優惠或有大量關聯交易的企業都會是選查重點。企業一旦收到相關來函宜審慎應對，倘若處理不善，將有可能引發跨單位的稅務查核，各項細部環節補充往返說明耗時五 到七年亦不少見，最佳解決策略則要回到個案整體的效益評估。

KPMG畢馬威中國大灣區合夥人鍾國華也表示，BEPS 2.0兩大支柱確實也對當地產生了影響，但中國數字經濟產業目前主要蓬勃發展於內需市場，且中國市場未對外全面開放，因此對於第一支柱稅收分配原則立場相對溫和而保留。至於第二支柱，基於打造科技強國以及扶持新興產業仍是十四五規劃之重大目標，免稅、減半、研發加計扣除及15％高新技術企業優惠稅率均提供不可或缺的支持，故此中國政府做了兩方面的努力，除了在最低稅負計算規則討論中極力爭取降低分母的「實質性排除」特別條款外，目前內部也在積極討論，推出企業所得稅以外之其他稅務優惠或財政補貼以抵銷影響的措施。

至於中國大陸當地稅務查核實務，鍾國華進一步指出，BEPS整套方案裡，中國政府最感興趣的是關於信息交換部分。早期因為資訊蒐集不易，故中國稅務機關傾向參考同業標準，用可比利潤來掌握當地企業稅源，現今信息交換制度克服了斷點，加上導入金稅四期這項工具，跨管轄區、跨機關、跨稅目，甚至是非稅信息都能共享，中國稅務機關大數據管理得以推行，課稅觀點也將拉抬至集團層級，看分配給中國利潤的合理性，更貼近支柱一的概念。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠劉中惠表示，面對以上潮流，台商的風險與機遇並存，除了在營運安排要與時俱進，審視過往的交易流程及稅務主張妥適性，並備妥一致性的書面文檔紀錄據以支持，避免各地稅局可能通過資訊交換的網絡順藤摸瓜，觸發其他地區的稅務風險，當中又以交流較密切的中港兩地更需謹慎關注。此外，跨國企業應以全球最低稅負15％的標準重新思考價值鏈優化空間，一方面消弭全球稅務改革所受的影響，另方面亦確實掌握自身享受租稅優惠之權益。

(時報資訊)