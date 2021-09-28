【時報記者王逸芯台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)預估，2021年全球通訊產業達6,756億美元(約19兆新台幣)，成長率19.5%，展望2022年，行動/固網升級動能持續創造市場成長機會，不過受到上游漲價、貨運等供應鏈議題影響，全球成長率預估為1.5%，值得一提的是，全球5G手機出貨將首度超越4G。

資策會MIC表示，2021年全球智慧型手機出貨量13.7億台，年成長率7.8%，其中5G為全球智慧型手機市場主要動能，各大品牌業者旗艦新機均搭載5G，2021年全球5G手機出貨量5.5億台，年成長率高達129%，出貨占比40.1%。展望2022年，由於半導體供應不穩，基於獲利率考量廠商將優先生產5G機種，且出貨平均銷售單價(ASP)較高區域，預估2022年全球智慧型手機出貨14.2億台，年成長率3.7%，其中5G手機出貨7.6億台，占比將首度超越4G手機達53.7%。產業分析師廖彥宜指出，2021年台灣智慧型手機出貨預估為3.5億台，雖然零組件缺料狀況將比上半年趨緩，仍須留意上游漲價帶動終端價格衝擊消費需求。展望2022年，台灣智慧型手機產業產值預估成長2.3%，達2.8兆新台幣。

觀測手機供應鏈趨勢，資策會MIC表示，2021年初主要非蘋品牌備貨積極，不過受到產地疫情再起以及長短料影響，與季度實際出貨有落差，預期效應將延續至2022年；Apple缺料風險相對較低，儘管陸廠切入蘋果鏈，台廠仍具技術優勢。資深產業顧問張奇表示，全球寬鬆貨幣下通膨成為隱憂，變種病毒的爆發導致零售銷售指數(RSI)與消費者信心指數(CCI)下滑，都為手機供應鏈帶來不確定因素，其中越南、印度產地較具風險，疫情發展將牽動三星與陸系手機出貨。

資策會MIC指出，展望2022年，預估產業產值將成長6.4%，達8900億新台幣。展望2022年產業趨勢，需關注美、英偏鄉寬頻補助政策刺激下世代寬頻網路商機，如美國8大固網電信商就有5家正在擴大10G PON網路投資與商用。資深產業顧問張奇表示，若供應鏈議題獲得舒緩，2022年將是光纖到家(FTTH)設備在歐美市場大幅成長的一年，預期帶動Wi-Fi 6等大頻寬、高階產品的出貨需求。

針對5G發展，資策會MIC表示，疫情持續干擾5G供應鏈，不過台灣5G產業仍將大幅成長，原因為下，一，2021至2022年全球電信資本支出將創下歷史新高；二，由於新網路技術Open RAN的刺激，國際新興設備業者與台廠機會增加；三，除了國際主要國家將進入5G網路布建高峰期之外，後續仍有許多初次發照的新興商機國家，如：越南、巴西、哥倫比亞等值得期待。產業分析師蘇偉綱觀測台廠商機指出，由於部分營運商開始將核網託管於公有雲，然而公有雲業者較著重軟體服務一體性，缺少發展硬體，台廠將有為公有雲業者提供設備的機會；除此，台廠在美國設備替換計畫的商機中具有發揮空間，美國小型營運商尋求短期內可供應、無大陸成分的設備，是台廠機會所在，如何精進方案整備度、快速出貨與價格都是首要考量。

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