高雄亞洲新灣區特貿三公辦都更招商案開標，南北基地3案，都有兩標以上的廠商投標，確定揮出一記漂亮的全壘打，有機會引進民間投資超過350億元，甚至上看500億元，創下高雄公辦都更新里程碑，3個標案預定今年底簽約。

高雄都發局長楊欽富28日表示，亞灣特貿三公辦都更招商案，在陳其邁市長力推5G AIoT產業政策支持下，市場反應熱絡，南北基地三案都有廠商投標申請，並有投兩標以上的廠商，有機會引進民間投資超過350億元，創下高雄公辦都更新里程碑，但仍待後續相關行政程序完成，才能辦理簽約。

楊欽富指出，特貿三為啟動亞灣5G AIoT創新園區關鍵之鑰，都發局評估市場胃納量、廠商投資風險、5G AIoT產業進駐、以及公共服務等因素，重新劃分為三案同時招商，採取都更權利變換及調整住宅比重；再加上，行政院與經濟部5G AIoT產業計畫支持，共同形塑優質前瞻的投資環境，期盼公私協力，讓高雄經濟起飛。

他說，特貿三是兌現5G AIoT產業轉型與創造就業優先場域，南北基地面積共1.6萬坪，是與國營事業台電公司合作的首宗大型公辦都更招商案，投資規模以基準容積預估超過350億元，創造4,000個就業機會。若加計容積獎勵開發後，可能會突破500億元，需投資者整體評估未來市場機會。

都發局指出，特貿三案尚需進行投標資格確認、綜合評選及議約等行政程序，在廉政平台運作下，讓投資者公平公正參與都更公共建設，全案預計今年底與評選優勝廠商完成簽約。

都發局說，該案開發後，高市府與台電分回5G AIOT創新企業、青創基地或會展等產業樓地板空間，提供5G科技應用研發等產業鏈進駐使用。未來也可依市政需求轉換為公益社福設施（幼托日照等）、公共服務設施（城市設計展館、市民學苑等），達成服務市民優先、開發地利共享之效益。

(時報資訊)