鴻海科技集團今（28）日宣布，攜手碩禾、榮炭，與中鋼集團旗下中碳簽署材料開發合作備忘錄。鴻海加速開發電動車電池負極材料，並建構台灣電動車電池生態系。隨著鴻海集團相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計2023年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

按備忘錄，結合中碳提供的高性能電池負極材料介相石墨碳微球，碩禾提供矽／矽氧材料技術及榮炭高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。未來四方將持續推進材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，進而提升電動車動力電池性能。

碳微球具備方便鋰離子快速進出的結構，應用在電動車動力電池上，可展現長循環壽命特性與快充能力。中碳為全球最大介相石墨碳微球負極生產者，且原料供應與製程均為自有，有助於鴻海未來在電動車動力電池材料供應鏈的建立，可廣泛應用於電動車、電動巴士及儲能設備。

鴻海旗下鴻華先進科技自產電動巴士 E BUS，將於 2022 年第二季陸續交車，同時進軍海內外電動商用車市場，預計集團首款電動巴士電池將導入該車款，持續壯大鴻海集團電動車生態系。

秉持「標準化、模組化、平台化」電動車佈局策略，鴻海積極推動MIH聯盟，集結將近1,900家軟硬體合作夥伴，也充分運用其ICT產業的全球佈局、垂直整合能力與佈局優勢，成為全球主要車廠的合作選擇。

鴻海已經分別與全球第四大汽車集團Stellantis、美國新創車廠 Fisker、泰國 PTT集團及大陸吉利等公司簽訂合作協定，分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務並打造電動車產業的新出海口。

鴻海先前也分別投資了電池材料相關廠商碩禾與榮炭，其中碩禾於 2009 年及2014 年投入鋰電池正極材料及負極材料領域，在鋰電池負極材料領域中，屬於先進矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。

(時報資訊)