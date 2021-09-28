【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（28）日宣布與碩禾(3691)、榮炭(6555)及中鋼旗下中碳(1723)簽署材料開發合作備忘錄，加速開發電動車電池負極材料、建構台灣電動車電池生態系，持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計2023年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

依據四方備忘錄內容，將結合中碳提供的高性能電池負極材料介相石墨碳微球，碩禾的矽／矽氧材料技術及榮炭高性價比的人造石墨，合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

鴻海先前分別已投資入股電池材料相關廠商碩禾與榮炭，其中碩禾於2009年及2014年投入鋰電池正極材料及負極材料領域，在鋰電池負極材料領域中，屬於先進矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。

碳微球則具備方便鋰離子快速進出結構，應用在電動車動力電池可展現長循環壽命特性與快充能力。中碳為全球介相石墨碳微球負極生產龍頭，且原料供應與製程均為自有，有助鴻海未來建立電動車動力電池材料供應鏈，可廣泛應用於電動車、電動巴士及儲能設備。

鴻海針對電動車秉持「標準化、模組化、平台化」布局策略，積極推動催生MIH聯盟、集結將近1900家軟硬體合作夥伴，並分別與全球第四大汽車集團Stellantis、美國新創車廠Fisker、泰國PTT集團及中國大陸吉利簽訂合作協定。

鴻海分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務，打造電動車產業的新出海口。旗下鴻華先進科技自產電動巴士E BUS預計明年第二季陸續交車、進軍海內外電動商用車市場，預計集團首款電動巴士電池將導入該車款。

鴻海表示，未來與碩禾、榮炭及中碳將持續推進材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，進而提升電動車動力電池性能，持續壯大集團電動車生態系。

(時報資訊)

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