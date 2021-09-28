憂大陸限電令蔓延衝擊台廠供應鏈，台股今（28）日在權王台積電、貨櫃3雄領跌下，盤中一度重挫200點，中場過後恐慌氣氛稍緩，終場仍跌132點，勉強守住半年線。對陸官方加嚴「能耗雙控」政策，財信傳媒董事長謝金河直言後座力很大，除影響其生產基地角色，也突顯出東協、印度地位，「是下個世界值得觀察的大趨勢！」

謝金河27日晚間在臉書發文表示，這次陸大限電的合理說法，是為了提前落實碳中和的目標，另方面也在加速淘汰低端產業，但做法太急，有點像當年北京強制拆遷好移出低端人口，都有很大的後座力，「從股市觀測站密密麻麻的重大訊息揭露來看，台商把鷄蛋押在中國籃子的並不少」。

他還說，大陸這1年變化太大，去年10月《反壟斷法》讓阿里、騰訊、拚多多、美團被罰鉅款、螞蟻上市喊停、滴滴出事，補教業中箭，接著是演藝人員、澳門博彩業，香港地產商等，中共中央第1箭射倒新經濟產業，第2箭射到恒大等房地產業，「這一次，能耗雙控可能重擊製造業，會影響出口」。

謝金河總結認為，30年來台商在陸投資既深且廣，因此後續威力不可小覷，且隨大陸三足鼎立的狀態告急，領導人習近平的如意算盤是怎麼打的？是很值得思考的深層問題。

他另質疑，台商柿子挑軟的吃，對兩岸停電的反應大不同，工商大老每逢大停電，定會拿起大聲公，痛罵缺人才、缺工、缺地、缺水、缺電等「五缺」問題，但這次大陸無預警限電，卻沒台商敢跳出來抗議。

謝還以台灣2次大停電為例，2017年8月大停電時，執政不久的蔡英文政府遭媒體嚴厲譴責，造成經濟部長李世光下台；最近則是5月疫情失控之際，台灣缺水又遇停電，在野黨群起要求經長王美花下台，還好她挺住了。

(時報資訊)

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