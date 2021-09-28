【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】世界銀行表示，東亞和太平洋地區的景氣復甦已遭新冠Delta新變種病毒株破壞，可能進而影響2021年經濟成長(GDP)。所以要趕快注射新冠疫苗，以及加強採檢工作。

根據世界銀行2021年秋季經濟更新報告，亞太區2021年第2季經濟成長開始放慢腳步，同時，區域內大多數國家的GDP預估值也被下修。

世界銀行表示，雖然中國大陸經濟成長預估可望達8.5%，但該區其它國家預計GDP才2.5%左右，比2021年4月預估時還要少2%。因此，東亞和太平洋地區發展中國家的經濟發展，正面臨著命運的拐點。

世界銀行指出，2020年當其它地區正為新冠疫情苦惱時，亞太區受到的影響似乎有限。不過，2021年卻是另一種不同情景，因此亞太區的經濟成長恐怕也將受到影響。

世銀也預估，到2022上半年時，亞太地區大多數國家，包括印尼與菲律賓等，新冠疫苗覆蓋率可達60%以上。雖然新冠病毒消失不見的可能性很小，但死亡率卻不會大增，該區域內的商業活動可望陸續重啟。

世銀表示，增加新冠疫苗覆蓋率與採檢方式來控制疫情擴散，亞太區景氣若快一點在2022上半年重新振作起來，那2022年當地GDP可能有望成長一倍。不過，長遠來看還是要深化改革，才能避免成長停滯不前，以及解決貧富嚴重失衡問題。

世界銀行認為，亞太地區抗疫要在4個面向來努力，就是新冠疫苗快分配下去接種、加強採檢與追蹤工作、增加區域性疫苗生產率，以及強化醫療系統。

(時報資訊)