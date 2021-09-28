勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所28日發布《創新生態發展 鼓勵企業投資新創》報告。根據台灣經濟研究院FINDIT近期發布的報告，2015～2020年台灣新創總投資件數為1,421件，總投資金額約40.52億美元，儘管交易規模不大，但台灣企業或企業創投（CVC）參與新創投資的比例可觀且逐漸熱絡。

此外，沛星互動科技（Appier）於日本掛牌、91APP 首家上櫃的軟體即服務SaaS 公司、睿能創意（Gogoro）將與Poema Global Holdings合併，透過特殊目的收購公司（SPAC）在美國那斯達克上市，更象徵台灣新創產業邁向新的里程碑。

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務負責人張鼎聲指出，台灣創新創業環境擁有深厚技術實力，企業、民間創投以及整體資本市場，對產業創新與新創投資逐步重視，產官學研各界資源注入與積極參與下，漸臻完善。

根據台灣經濟研究院FINDIT研究顯示，國內企業或企業創投（CVC）參與新創投資交易案平均金額約354萬美元；大型企業可視新創公司為實現外部創新的最佳助攻手，透過業務合作、投資及併購等方式彼此聯盟合作。

為驅動我國CVC投資新創力度、促進新創生態系正向循環，張鼎聲建議從「環境法規調適思考、資金引導策略、各界資源整合」三大環節，重整相關機制思維、環境發展規劃設計，以應對產業在新創項目之投資策略、管理運作及挑戰上的現況，進而突顯臺灣的優勢與機會，厚植生態系份量。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務部會計師徐有德表示，政府推動諸多協助新創發展措施，其提出之獎勵措施、目的性不同，對於高風險新創事業公司認定辦法建議保持高度彈性，方可使得有潛力之新創公司受惠，並協助強化新創財務結構、鞏固經營體質，以提升新創企業之存活率及成功率。此外，以稅務獎勵鼓勵投資人，有助於扶持高風險新創事業獲得更多活水挹注，建議增加天使投資人扣抵額度、委託新創進行研發亦享有投資抵減、吸引外國投資人投資方案等面向，期透過租稅獎勵附加誘因，爭取企業內部支持與說服籌碼，活絡民間資金推動。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務部執行副總經理黃俊榮觀察，我國創投環境較保守避免承擔早期風險，偏好pre-IPO階段案件，對於需要長期研發支出或不確定性高的早期新創項目恐難以獲得青睞，阻礙新創生態系孕育出跳躍性轉型的創新能量。而企業仰賴新創提供轉型或新事業之機會；對於新創業者而言，企業提供資金外之資源與場域，若可強化企業與新創之合作，可望強化台灣新創之活水及量能。若可建立一新創事業資訊平台，建立新創事業、企業以及創投業者完整之資料庫，精準掌握需求、條件與優勢，縮短溝通時間，提升成功交易的機率。

(時報資訊)