【時報-台北電】聯光通(4903)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收1.32億元，稅前純益691萬元，歸屬母公司業主淨利682萬元，每股純益0.08元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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