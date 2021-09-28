【時報記者林資傑台北報導】中華徵信所（CRIF）統計，台灣全體公開發行公司的研發費用及比例近5年持續成長，2021年上半年合併總研發費用達4852.25億元，占比首度突破3％、上升至3.41％，成為Delta變種病毒擴散下，國際品牌商頻頻轉單台灣的關鍵。

CRIF統計發現，台灣公發公司研發費用自2016年的2.59％升至2020年的3.04％，顯示面對美中貿易戰及新冠肺炎疫情肆虐，造成全球產業供應鏈變動，公發公司加大投入研發力道，為台灣在全球產業供應鏈地位穩固的重要原因。

而公發公司中的製造業，過去5年的研發費用比亦連續成長，自2016年的2.37％提升至2020年的2.74％，但略低於全體公發公司。上半年全體公發公司研發費用比為3.41％、製造業為2.89％，兩者差距較去年略增，主因部分傳統製造業的研發費用較低所致。

觀察公發公司中各類製造業的研發費用排名變化，CRIF指出，雖然前十大排名變動性不大，但就時間軸觀察可看出產業投入研發變化端倪。如2016年精密儀器製造業以研發費用比9.1％稱冠，但隔年即被無線通信機械器材業取代。

製藥業研發費用比2019年以12.6％躍居冠軍，今年上半年續以13.85％蟬聯，為近2年半來唯一維持10％以上產業，跟新冠肺炎疫情不無關聯。5G當道則使無線通信機械器材業穩居第二，精密儀器製造業則受惠自動化及數控儀器發展需求，維持第三名地位。

值得留意的是，不含IC設計業的半導體業近5年研發費用比雖維持第四名，但比率自6.56％穩健提升至7.26％，研發費用排名則維持前二名，去年高達1787億元、僅次於電腦製造業的1828億元，今年上半年則已突破千億、超越電腦製造業的885億元躍居冠軍。

不過，CRIF指出，雖然公發公司研發費用比近5年來自2.59％持續提升3.41％，但成長率卻持續下滑，2017年研發費用比年增9.29％，但2020年的研發費用比年增率下降6.85％，顯示提升研發費用力道仍須強化。

此外，CRIF指出，研發創新現在為台灣產業強項，但台灣產業在智財權的布局方面仍嫌不足。而未來的產業戰爭便在於智財權戰及行銷戰，尤其智財權是產業發展的命脈，亦是台灣產業未來需積極補強的領域之一。

(時報資訊)