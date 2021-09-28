台股成交量從8月中開始衰退，進入9月後更多次跌破3千億大關，對比今年前7個月平均成交量5千億，出現將近40%的落差，讓不少投資人哀號難操作，引起網友們熱烈討論。有股市老手認為，台股量縮代表業內大戶資金開始收手，大盤進入高原期，除非有外在因素刺激，短時間內很難突破新高，因此個人操作方法以短單快進快出為主。

主計總處日前發布數據指出，今年前7個月平均每日成交量達5070億元，比去年同期增加1.4倍。此外，7月平均每日成交量高達6523億元，是去年同期的1.3倍。

然而從8月開始，台股成交量開始下探，平均每日成交量衰退至3600億，9月份狀況更差，平均成交量降至3419億左右，引起PTT網友熱烈討論。股市老手鬆哥特別針對近期市場現況分享心得。

鬆哥認為，台股量能萎縮代表已經有業內大戶開始收手，且今年GDP（經濟成長率）挑戰6%，但明年成長可能不足4%，在經濟成長率未創高的情況下，台股沒有理由突破萬八並站穩，「大盤反而進入回檔休息階段，到某個合理位置後開始區間整理，有點類似以前台股7000~9000之間這樣。」

此外，鬆哥點出，目前市場氛圍慢慢從樂觀轉為中性，當投資人出現遲疑或者猶豫時候，盤勢就會呈現死魚或者上漲後回檔翻黑，「基本上這裡高原期，我還是以短單快進快出為主，你如果要存股、要波段幹嘛，這裡真的不是很好的時間點。」

短期內，鬆哥認為大盤很難向上突破，「除非有外在因素刺激，不然我不認為短期間還會突破新高，就算突破新高，我認為，只會拉權值而不會拉已經漲過幾倍的中小股。」

文章一出引起熱議，「推鬆哥，理性分享給推」、「謝謝鬆哥分享，學習到要看的面向有多廣」、「感謝鬆哥分享，現在手綁著持續觀望」、「鬆哥每次分析都很有料的，推」、「小賺就先跑了，嚇死寶寶」、「推，最近難做，都隨便掛芭樂價看有沒有機會撿到」、「感謝提醒可以注意的點，推鬆哥。」

今（28日）台股大盤收在17181.44點，下跌132.33點（或0.76%），成交值為2551億元，險些跌破過去9個月的新低2469億元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)