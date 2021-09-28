【時報-台北電】創指上午攻高拉回平盤附近，資金失望出走，無後翻黑下跌，滬指獨守盤上。房地產開發板塊午後持續拉升，鐵嶺新城漲停，廣宇發展、長春經開、金地集團跟漲。智慧電網板塊快速走高，創業板股曉程科技漲停，友訊達、中材節能、百利電氣、大連電瓷、恒華科技、科林電氣漲幅居前。鋼鐵板塊回暖，攀鋼釩鈦漲超7%，酒鋼宏興、首鋼股份、鄂爾多斯跟漲。煤炭股也在漲升之列，平煤股份、廣匯能源漲停，淮北礦業、雲煤能源跟漲。

盤中，滬指報3604.88點，漲0.62%；深成指報14334.59點，跌0.07%；創業板報3219.50點，跌0.37%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#鋼鐵 #煤炭 #陸股

主要市場指數

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Nasdaq
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日經225
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14313.82 -30.46(0.21%)
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德國DAX
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