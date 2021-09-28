立法院每會期將審每個部會明年的預算，教育部規畫2億元的「教育實習獎助金」，從明年11月起開始，提供依師資培育法規定修習半年之教育實習學生，每人每月5000元，至多請領6個月。

2002年《師資培育法》修正，將進行教育實習師資生的定位從過去「實習教師」改為「實習學生」，並停止給付實習津貼。從此，師資生教育實習無法領任何津貼，甚至必須支付一筆額外學分費，造成沉重的經濟壓力。

去年底，台師大等9個公立大學學生會到教育部前陳情說，現在師資生通過教師資格考，之後半年實習沒有任何津貼，造成許多師資生生活困難，進一步影響到教育品質。他們要求教育部重新檢視實習制度、提供合理津貼。

目前《師資培育法》將教育實習師資生定位為「實習學生」，他們到學校實習時，不是單獨任課，而是跟著老師實習，因此依規定無法給實習津貼。教育部最後決定以發放獎助金的方式來突破法律困境。

基於鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效，教育部已規畫「教育實習獎助金」，並籌編111年度預算送立法院審議，俟預算審議通過後實施。

教育部說，獎助金屬獎助性質，不分師資類別，預計自111年1月起開始，提供依師資培育法規定修習半年之教育實習學生，每人每月5000元，後續將由師資培育之大學檢具當學期實際修習教育實習學生名冊，請撥轉付。

(時報資訊)